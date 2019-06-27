الأحواض الجافة العالمية تنتج أول زورق سحب بالمعايير الدولية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الأحواض الجافة العالمية، ببدء إنتاج زورق سحب جديد لا متماثل. ستقوم شركة «بي آند أو ريسر» بتشغيل زورق السحب ذو السبعة وعشرون متراً في ميناء برشلونة، وعند بدء تشغيله سيكون زورق السحب أول قاطرة في البحر المتوسط التي تتوافق مع الملحق السادس «ماربول آنيكس» التابع للمنظمة البحرية الدولية من معايير المستوى الثالث في منتصف عام 2020.

ستنفذ الأحواض الجافة العالمية التفاصيل الهندسية والبناء والتسليم وفقاً لتصنيف قائمة لويدز. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في موانئ دبي العالمية: «إن هذا لإنجاز مهم في نهج الشركة المُتمحور حول الابتكار تجاه العملاء، إذ يطلب عملاؤنا معايير عالمية، ونحن نسعى دائماً إلى تجاوزها».

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية : «إننا في الأحواض الجافة العالمية نقوم بإيجاد حلول مخصصة لتلبية معايير المنظمة البحرية الدولية 2020 الجديدة».