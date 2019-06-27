114 مليون درهم استثمارات «نخيل» في طرق «الخيل أفينيو»

المصدر: دبي- البيان

تستثمر شركة «نخيل» للتطوير العقاري 114 مليون درهم في الطرق والجسور الخاصة بمشروع «الخيل أفينيو»، مما يتيح الوصول وبشكل مباشر من شارع الخيل إلى الوجهة الجديدة للتسوق والمطاعم والترفيه الواقعة في «قرية جميرا».

وعيّنت «نخيل» التي تموّل المشروع بالكامل، شركة «ويد آدامز للمقاولات»، وذلك لإنشاء الطرق والجسور تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وبموجب العقد الذي تم توقيعه، أمس، ستبدأ الأعمال مباشرةً ومن المقرر الانتهاء منها العام القادم.

وستتيح الطرق والجسور للمركبات الوصول مباشرةً من شارع الخيل إلى موقف سيارات «الخيل أفينيو» المتعدد الطوابق والذي يتسع لـ4000 سيارة، مما يوفر انسيابية لحركة الدخول والخروج من المول، الذي لا يزال قيد الإنشاء حالياً، ويقع على حافة «قرية جميرا تراينجل»، كما سيكون هناك نقاط وصول للمول من القرية أيضاً.

وجهة

وسيضم «الخيل أفينيو» 350 من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية والخدمات، وسيتصل مباشرةً مع الفندق المكون من 267 غرفة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية «دبل تري من هيلتون».

وستقوم «نخيل مولز»، ذراع «نخيل» في قطاع التجزئة، بإدارة «الخيل أفينيو» الذي سيتم افتتاحه في عام 2020، وسيكون الوجهة الأمثل للتسوق والترفيه لمئات الآلاف من القاطنين والعاملين في «قرية جميرا تراينجل» والمناطق الأخرى المجاورة بما في ذلك مجتمعات «نخيل» السكنية، «قرية جميرا سيركل»، و«جزر جميرا»، و«جميرا بارك» و«الفرجان»، فضلاً عن مناطق الأعمال التجارية مثل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودبي ورلد سنترال.