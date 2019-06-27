دبي تشهد إطلاق شركة الدانوب لحلول الضيافة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

كشفت مجموعة الدانوب، مساء أمس، عن دخولها لقطاع الضيافة عبر تأسيس شركة الدانوب لحلول الضيافة (دي إتش إس). وجاء الإعلان خلال حفل أقامته بحضور المقدم الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، وشخصيات بارزة من القطاع، والمدير التنفيذي لمجموعة الدانوب عادل ساجان.

جاءت هذه الخطوة بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الضيافة في المنطقة. وتقديم حلول عالمية عالية المستوى عبر القطاع، بما في ذلك خدمات الإمداد والتجهيزات والتصميم وإعادة التصميم، والأثاث، والخدمات الاستشارية سواء فيما يتعلق بالأثاث والتجهيزات والمعدات، أو أنظمة التشغيل ومعداتها. وستحرص الشركة على توفير أعلى معايير الجودة لقطاع الضيافة وبأسعار منافسة، مستفيدة من الخبرة الواسعة لمجموعة الدانوب في هذا المجال.

وأكد الدكتور مبارك الكتبي أن دبي هي الوجهة الأكثر جذباً للسياحة في المنطقة وربما في العالم، ومما لا شك فيه أن الخطط السياحية الطموحة التي تتبناها وتدعمها القيادة الرشيدة وخاصة في إطار التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020 دبي، ستسهم في رفع أعداد السياح ونمو حركة زوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم، وهذا كله إنما يفرض علينا مضاعفة العمل لتوفير كافة السبل لنجاح الشركات في المجال وتوفير منظومة أمنية عصرية سريعة الاستجابة، ومتكاملة من السعادة والرخاء والرفاهية، لكل سائح وزائر ومقيم.

تغير وابتكار

قال عادل ساجان، المدير التنفيذي لمجموعة الدانوب: «يسرنا الإعلان عن تأسيس شركة الدانوب لحلول الضيافة. وانطلاقاً من حرصنا على أن نبقى في الطليعة وأن ننجح في قيادة التغيير والابتكار، ستكون الشركة الجديدة منصة مثالية لتحقيق ذلك، وسنترك بصمتنا من خلال تقديم منتجات وخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية».

من جانبه قال شوبوجيت ماهالانوبيس، المدير العام لشركة الدانوب لحلول الضيافة: «في ظل التوسع الكبير الذي يشهده سوق العقارات في المنطقة، والدور الهام الذي تلعبه السياحة في تنمية الاقتصاد، يسعدنا الإعلان عن دخولنا لهذا القطاع. فمن خلال خبراتنا في حلول التصميم الداخلي ومواد البناء، سنحرص على أن تكون شركة الدانوب لحلول الضيافة أكبر مورد وشريك للقطاع». وأضاف: «بفضل الدعم والثقة التي أظهرها عملاؤنا، نحن على ثقة بأننا سنترك بصمتنا وسننجح في تغيير وجه القطاع».

ستضم الشركة خدمة الأثاث والتجهيزات والمعدات، إدارة كاملة لأثاث غرف الفنادق والأرضيات، والإكسسوارات والخشب وغيرها. كما ستوفر للعملاء نهجاً خاصاً باستخدام تصاميم فريدة ومنتجات رائعة بروح محلية.

أنظمة تشغيل

وبالمثل ستقوم أنظمة التشغيل والمعدات بربط العملاء بشركاء متميزين لأهم العلامات التجارية من أدوات المائدة والأواني الزجاجية وأدوات المطبخ وحلول التخزين. وتسعى الدانوب لحلول الضيافة لأن تكون الموزّع الحصري للعديد من العلامات التجارية الشهيرة.

وتمتلك مجموعة الدانوب خبرة طويلة في مجال مواد البناء والتجزئة والعقارات والتصنيع والمفروشات المنزلية والتصاميم الداخلية. ويأتي الإعلان عن الشركة الجديدة ليتوج خبرة 25 عاماً في هذا المجال.