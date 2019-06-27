59 % نمو رخص الأعمال الجديدة في عجمان خلال الربع الأول

المصدر: عجمان - البيان

شهدت إمارة عجمان نمواً ملحوظاً في عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشمل النمو جميع أنواع الرخص التجارية والصناعية والمهنية، كما ارتفعت نسبة الرخص المجددة بـ 41%، جاء ذلك في تقرير حركة الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي، وتعكس نتائج التقرير الإيجابية استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالوضع الاقتصادي ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة، والذي لا يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال، وذلك في ظل المبادرات والبرامج التي تنفذها الدائرة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

مقومات

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «إن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكّد متانة الاقتصاد المحلّي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة، وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، كما يُثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

من جانبها قالت فاطمة أحمد الشامسي، مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية: «بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول 1665 رخصة، وتوزعت على 1191 رخصة مهنية جديدة وبنسبة نمو 80% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، و418 رخصة تجارية جديدة وبنسبة نمو 25%، و35 رخصة صناعية جديدة وبنسبة نمو 75%، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الرخص المجددة بإجمالي 6484 رخصة مجددة، وتمثلت في 3163 رخصة تجارية مجددة وبنسبة نمو 29%، وعدد 3093 رخصة مهنية مجددة وبنسبة نمو 58%».