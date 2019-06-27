الطاقة الشمسية ثروة طائلة بالإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشرته شركة «بيرد آند بيرد» إن الإمارات أطلقت في 2017 استراتيجية الطاقة 2050 بهدف جريء يتمثل في تنويع مصادر الطاقة الحالية ومضاعفة اعتماد الدولة على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيض البصمة الكربونية بنسبة 70%.

وأضاف التقرير: "رصدت الحكومة مبلغ 600 مليار درهم بحلول عام 2050 لمساعدة الاقتصاد على التنويع، وضمان الاستدامة والقدرة على تلبية متطلبات المجتمع المتزايدة للطاقة".

وتابع أنه «من غير المستغرب أن تكتسب سوق الطاقة المتجددة في الإمارات وفرصها زخما قوياً، ومع وفرة أشعة الشمس التي تتمتع بها المنطقة على مدار العام، فإن من الواضح أن الطاقة الشمسية توفر ثروة طائلة من موارد الطاقة".

وشدد على أهمية دور دبي، وأنها «بصدد بناء أكبر حديقة شمسية أحادية الموقع في العالم؛ لتوفير احتياجات المدينة بطاقة 5 غيغاوات بحلول عام 2030».