اقتصادية رأس الخيمة تعالج 59 % من الشكاوى ودياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تلقت اقتصادية رأس الخيمة 138 شكوى من المستهلكين خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري، ارتبط نحو 71% منها بأخطاء ارتكبتها بعض المحلات التجارية في مجال الأمانة والمصداقية من حيث عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، و نجح قسم حماية المستهلك بالدائرة في إيجاد حلول ودية لتسوية الخلاف بين الطرفين لعدد 81 حالة بما نسبته 59% من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة.

واستقبل قسم حماية المستهلك في الدائرة 24 شكوى من علامات تجارية معروفة خلال المدة الزمنية المذكورة، حيث تم التعاون مع شركات العلامات التجارية في تنفيذ زيارات تفتيشية للمحلات التجارية المشكو ضدها.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة بأن القسم ينفذ ميدانياً حملات توعية على مدار العام للمحلات التجارية وللمستهلكين، لأن كلا الطرفين يمثلان شريكين أساسيين في عملية حماية المستهلك وحفظ حقوقه.

ودعا يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالوكالة، جميع المستهلكين، إلى التمهل أثناء التسوق والتركيز على أمور أساسية لا غنى عنها أثناء الشراء، مثل تحديد الأوليات والهدف من شراء المنتج.