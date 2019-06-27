غرفة الفجيرة: الإمارات النموذج والوجهة المفضلة لتأسيس الأعمال

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن تصدّر الإمارات المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره «فيوتشر براند» عربياً وحصولها على المركز الـ«16» عالمياً يزيد من قدر المسؤولية للمحافظة على الإنجاز المحقق ومواصلة الارتقاء في المؤشر وتصدره عالميا.

وقال سلطان الهنداسي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن حصول الإمارات على المركز الأول عربياً والـ«16»عالمياً في المؤشر العالمي لجاذبية الدول يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.الفجيرة - وام