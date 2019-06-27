1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 198 مبايعة بقيمة 450 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 250 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 850 مليون درهم، منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 700 مليون درهم، و80 رهن فلل وشقق بقيمة 150 مليون درهم.