جمعية إدارة المرافق تناقش دور الابتكار في تعزيز النمو

المصدر: دبي - البيان

دعت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» مؤخراً إلى أهمية تبني ثقافة الابتكار ونشر أفضل الممارسات العالمية على المستوى الإقليمي، سعياً وراء الارتقاء بتنافسية وجاذبية وكفاءة قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط. وجاء ذلك خلال ملتقى التواصل الذي أقامته «لجنة ميفما الاستراتيجية الفرعية» مؤخراً في المقر الرئيسي لـشركة «إمريل للخدمات» في إمارة دبي، وذلك في إطار سعيها المستمر لتنظيم لقاءات رفيعة المستوى للوقوف على أبرز التطورات المؤثرة التي من شأنها إعادة صياغة مستقبل سوق إدارة المرافق الإقليمي. واستقطب الحدث مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والروّاد وصنّاع القرار لمناقشة السبل المثلى لإرساء دعائم الابتكار ضمن مجتمع إدارة المرافق إقليمياً.

وشهد الملتقى، الذي حمل عنوان «أفضل الممارسات والابتكار في إدارة المرافق»، استعراض الأثر الإيجابي لتبني الابتكار كنهج وثقافة ضمن سوق إدارة المرافق، مع تسليط الضوء على أهمية اعتماد أفضل الممارسات العالمية في تحسين جودة وكفاءة واستدامة خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط.

ولفت جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، إلى أنّ اللقاء في دبي شكل منصة تفاعلية هامة لتعريف الرواد الإقليميين على الدور المحوري والمؤثر للابتكار في دفع مسيرة نمو واستدامة إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً الأهمية المتزايدة للابتكار كدعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف لوتاه: يأتي انعقاد الحدث في وقتٍ هام للغاية في ظل الجهود الحثيثة لترسيخ ريادة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.