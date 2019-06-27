خبراء: أولوية لتبني الحلول الذكية بالصناعة والخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

أكد مجموعة من صناع القرار والخبراء في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات أن المؤسسات التي تتبنى حلولاً ذكية في عملياتها التصنيعية وخدماتها اللوجستية حققت نقلات نوعية في إنتاجيتها وكفاءة عالية في عملياتها التشغيلية. واستعرض الخبراء عدداً من الأمثلة الناجحة التي أبرزت توظيف التقنيات الحديثة في كل مراحل سلاسل التوريد ضمن جلسات نقاشية نظمتها مدينة دبي الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية في دبي والمنطقة، والتابعة لمجموعة تيكوم، ضمن مبادرتها «حوارات مدينة دبي الصناعية: التصنيع والخدمات اللوجستية».

وتهدف المبادرة إلى رفد المحتوى المعرفي للقطاع وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والارتقاء بواقع قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في دبي وبما يضمن تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تعد مدينة دبي الصناعية شريكاً في تطويرها وتنفيذها منذ إطلاقها في العام 2016.

وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «يأتي الحدث انطلاقاً من التزام إدارة مدينة دبي الصناعية لتطوير وتحديث القطاع الصناعي في دبي، واستكمالاً لمسيرتنا التي ساهمت في تعزيز علامة «صنع في الإمارات» في المنطقة والعالم. وذلك لما نقدمه من خدمات وحلول وتسهيلات لشركاء أعمالنا من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. واليوم، نضع من بين أولوياتنا تشجيع شركاء الأعمال نحو تطبيق معايير تضمن عمليات تصنيعية وخدمات لوجستية متكاملة ومستدامة وقائمة على الابتكار».

وأضاف: « نعمل بشكل متواصل لتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية المستدامة والقائمة على الابتكار في العالم انطلاقاً من دور مدينة دبي الصناعية كشريك رئيس في تحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030».