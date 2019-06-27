سوق أبوظبي العالمي يُطلق «فينتك 50» وتحدي الابتكار الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق سوق أبوظبي العالمي مبادرة جديدة، «فينتك 50»، والدورة الثالثة من تحدي الابتكار ضمن فعاليات قمة «فينتك أبوظبي» 2019. ويقدّم تحدي سوق أبوظبي العالمي للابتكار الذي طال انتظاره، مجموعة تقارير لمشكلات يطرحها فينتك والتي تمثل التحديات المختلفة التي تواجهها المؤسسات المالية والشركات والمستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. يبدأ قبول طلبات المشاركة في تحدي الابتكار من الآن وحتى 23 سبتمبر 2019. وستتم دعوة المتقدمين الذين وقع عليهم الاختيار لأبوظبي، لعرض حلولهم المبتكرة والملائمة للسوق لشركاء الأعمال المحتملين والوفود في «فينتك أبوظبي» 2019، الذي سيعقد من 21 - 23 أكتوبر.

ودعا سوق أبوظبي العالمي شركات فينتك الناشئة، وتلك التي تتطلع لتوسعة نطاقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، للمشاركة في التحدي بحلول مبتكرة تلائم تقارير المشكلات المطروحة، والاندماج في مجتمع فينتك الأوسع. وقال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي: باعتبار السوق منصة عالمية لدعم التكنولوجيا المالية (فينتك)، أسسنا منصة «بلغ آند بلاي» العالمية لدعم المبتكرين، والشركات المالية الناشئة، والمستثمرين. ولدينا هذا العام العديد من المبادرات المميزة، بما في ذلك منصة (Hub 71)، وصندوق Catalyst لدعم مجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة. كما سنقدّم «فينتك أبوظبي» وتحدي الابتكار إلى مختلف مراكز (فنتك) في جميع أنحاء العالم.

ولتشجيع المزيد من المشاركين للانضمام لمجتمع (فنتك) الخاص بسوق أبوظبي العالمي، ستُعقد في مدن مختلفة حول العالم، سلسلة من الفعاليات الخاصة بتحدي الابتكار، للترويج لـهذا التحدي الذي سيكون ضمن فعاليات «فنتك أبوظبي».