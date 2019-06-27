2.4 مليار عقود «إكسبو» للشركات الصغيرة في الربع الأول

المصدر: دبي - وام

قال جابر ناصر مدير إدارة مساعد - المشتريات في إكسبو 2020 دبي، إن قيمة العقود المباشرة وغير المباشرة التي منحها «إكسبو 2020 دبي» للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.4 مليار درهم حتى مارس الماضي، مشيراً إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي التركيز على منح المزيد من العقود للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية.

وأضاف جابر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات - أن عدد الموردين المسجلين لدى «إكسبو 2020 دبي» من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 29.66 ألف مورد من أصل 34.9 ألفاً من 151 دولة.

جاء ذلك بمناسبة «يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» الذي حددته الأمم المتحدة والذي يصادف 27 يونيو، بهدف تشجيع الدول الأعضاء على تيسير الاحتفال بهذا اليوم من خلال زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. وقال جابر «نجدد الدعوة للشركات للتسجيل في السوق الإلكتروني الخاص بإكسبو 2020 دبي omp.expo2020dubai.com الذي يتيح إيجاد فرص جديدة من التعاقدات بالمليارات في قطاعات متنوعة، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والموردين والدول المشاركة الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر تركيزاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعالمية».

ويقدم «إكسبو 2020 دبي» تسهيلات تشمل الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي، وضمان الدفعة الأولى المقدمة، فضلاً عن سداد 50% من قيمة السلع والمنتجات المعلن تقديمها بشكل مقدم، وفي حال تقديم خدمات بدلاً من السلع فستصل قيمة المدفوع حتى 25% من القيمة الكلية.

كما جعل إكسبو مدة سريان العرض 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، وإتمام السداد في غضون 30 يوماً من يوم تسلم الفاتورة المعتمدة بدلاً من 90 يوماً إضافة إلى التخلي عن شرط سندات الضمان.

ولتشجيع الشركات الصغيرة يقبل «إكسبو» شيكاً مصرفياً من الشركة بدلاً من سداد مبلغ ضمان مقدماً، ويمنح الموردين من الأعضاء الأولوية في حدود 10% من الأسعار عند التعاقد.

ويصب كل ما سبق في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويشجع المقاولين ومزودي الخدمات الرئيسية على التعامل مع الشركات الوطنية، كمتعاقدين فرعيين.