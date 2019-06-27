«دارك ماتر» تطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز المرونة الإلكترونية للمؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مجموعة دارك ماتر، أمس عن برنامج «الحامي للتوعية بالأمن الإلكتروني» المصمّم للاستجابة لحاجات العملاء المتفاوتة، والذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى رفد الموظفين في مختلف المؤسسات بالمهارات اللازمة للتصدي لتهديدات الهجمات الإلكترونية المعقدة ذات الآثار السلبية والمدمرة.

وقال ربيع دبوسي، النائب الأول للرئيس لتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق في دارك ماتر: الموظفون هم خط الدفاع الأول في وجه التهدديات والهجمات الإلكترونية لكن لأسف، غالباً ما يكون هؤلاء الموظفون، سواء في الإمارات وحول العالم، الحلقة الأضعف ب منظومة الأمن الإلكتروني داخل المؤسسات. ونحن واثقون من قدرة برنامج الحامي على تغيير الوضع الراهن عبر تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات اللازمة للتعرف على الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها بسرعة وفاعلية.