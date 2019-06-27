البنوك تضخّ 25.2 ملياراً قروضاً في شرايين الاقتصاد خلال 5 أشهر بنمو 1.5 %

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الدولة 25.2 مليار درهم قروضاً في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية لشهر مايو عن ارتفاع الائتمان إلى 1.68 تريليون درهم بنهاية مايو مقابل 1.656 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 25.2 مليار درهم وبنسبة نمو 1.5%.

وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 1.139 تريليون درهم بنهاية مايو مقابل 1.130 تريليون بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 9 مليارات وبنسبة نمو 0.8%، وزادت القروض الموجهة لقطاع الأعمال والصناعة من 792.6 ملياراً بنهاية ديسمبر إلى 806.8 مليارات بنهاية مايو بزيادة 14.2 ملياراً وبنسبة نمو 1.8%. كما ارتفع إقراض الحكومة إلى 204.8 مليارات بنهاية مايو مقابل 191.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 13.3 مليار درهم وبنسبة نمو 7%.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع استثمارات البنوك إلى 370.3 مليار درهم مقابل 332.8 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 37.5 مليار درهم وبنمو 11.3%، وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 210.9 مليارات إلى 237.1 مليار درهم بزيادة 26.2 مليار درهم وبنسبة نمو 12.4%، وارتفعت استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 81.2 مليار درهم إلى 90.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.3 مليارات وبنسبة 11.4%، وارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم من 10.1 مليارات درهم إلى 10.5 مليارات درهم بنهاية مايو بزيادة قدرها 400 مليون درهم وبنسبة 4%،

وارتفعت الودائع المصرفية إلى 1.758 تريليون درهم بنهاية مايو مقابل 1.755 تريليون بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 3.3 مليارات درهم وبنسبة 0.2%، وزادت ودائع المقيمين من 1.542 تريليون درهم بنهاية ديسمبر إلى 1.549 تريليون درهم بنهاية مايو بزيادة قدرها 7.4 مليارات درهم وبنسبة 0.5%، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين إلى 209.3 مليارات درهم مقابل 213.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر بتراجع قيمته 4.1 مليارات درهم وبنسبة انخفاض 1.9%.

وارتفعت أصول البنوك بنهاية مايو إلى 2.91 تريليون درهم مقابل 2.86 تريليون درهم بزيادة 44.4 مليار درهم وبنسبة 1.5%، كما ارتفعت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي لتصل إلى 297.9 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 293.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم وبنسبة نمو 1.6%. وأكدت الإحصاءات، ارتفاع المخصصات العامة للبنوك إلى 32.4 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 31.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 22018 بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم وبنسبة نمو 3.8%.