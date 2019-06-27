ندوة بدبي حول معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة «فيشت وشركائه»، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات مؤخراً، ندوة في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركي» في منطقة الخليج التجاري بدبي، تناولت معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 في ما يتعلق بنسبة الكبريت في الوقود البحري وتداعيات ذلك على اثنين من أكبر موانئ العالم وهما سنغافورة وميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمع سرعة اقتراب موعد تطبيق المعايير الجديدة التي تجبر أصحاب السفن على الامتثال لمعايير المنظمة الدولية بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يشهد الأسطول البحري العالمي تغييرات كبرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: سيتم تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 بشكل كامل قريباً. وستتقلص نسبة الكبريت من 3.5% إلى 0.5% ابتداء من 1 يناير 2020، لذا، يتعين على مالكي ومشغلي السفن أن يكونوا مستعدين من الآن لتجنب أية مشكلات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة. ومع اقتراب الموعد النهائي، فإن هذه الندوة تعد إضافة جيدة لسلسلة من الإجراءات التي قامت بها الدولة لتنبيه ملاك السفن بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة.