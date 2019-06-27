«اتصالات» و«نور بنك» يطلقان الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهواتف المتحركة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «اتصالات» و«نور بنك» عن إطلاق المحفظة الإلكترونية «eWallet» الباقة المميزة لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية الآمنة عبر الهواتف المحمولة للجميع داخل الدولة.

وتوفر الخدمة التي تم إطلاقها عبر شركة الخدمات الرقمية المالية - الشراكة التجارية بين «اتصالات» و«نور بنك» - خدمات تحويل الأموال للأفراد والمؤسسات بعد تسجيلهم بحيث يمكنهم إجراء عدد من المعاملات المصرفية مثل التحويلات المالية من شخص إلى آخر وخدمات المشتريات ودفع الفواتير وخدمات الرواتب وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها لاحقاً.

وقال المهندس صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات «تبنت اتصالات مبكراً التوجه نحو التحول الرقمي وأصبحت أحد رواد مزودي خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة من خلال توفيرها طيفاً واسعاً من الحلول الرقمية المبتكرة لكافة القطاعات تماشياً مع تهيئة المجتمع والمؤسسات التجارية والحكومات للتحول الرقمي والمعاملات المالية الإلكترونية».

وقال جون ايسيفيديس الرئيس التنفيذي لنور بنك: المحفظة التي أطلقناها بالشراكة مع «اتصالات» تتماشى مع استراتيجيتنا لتبني الابتكار والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الشراكة تعد الأولى في هذا المجال لتطوير منظومة رقمية متقدمة للدفع الإلكتروني تحت إشراف المصرف المركزي.