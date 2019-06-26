أهالي لاجوس يطالبون بتحويلها إلى «دبي» أفريقيا

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يريد أهالي إحدى المدن في نيجيريا أن يتشبهوا بدبي، ويطالبون بتحويل مدينة لاجوس النيجيرية إلى «دبي» أفريقيا، إذ طالب أعضاء منظمة «كونسيرنيد أند باتريوتيك سيتيزين» المدنية في لاجوس بنيجيريا، محافظ المدينة سانو أولو بإقامة «دبي» أفريقيا محل مدينة لاجوس الحالية، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ترست النيجيرية.

وتوجه أعضاء المنظمة المدنية بهذا المطلب إلى مقر إقامة المحافظ في مدينة لاجوس الثلاثاء الماضي.

لكن جاكور أولاديو، الرئيس القُطري للمنظمة، طالب الأهالي بالصبر وعدم مضايقة المحافظ والضغط عليه وانتقاده بلا مبرر نقداً غير بنّاء.

وأشادت المنظمة بالمحافظين السابقين للمدينة النيجيرية، وأشارت إلى أنها تتوقع الخير من المحافظ الحالي. وقالوا إنهم يرون محافظاً يستطيع أن يحوّل مدينة لاجوس إلى دبي أفريقيا خلال أشهر قليلة.

