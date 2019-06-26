جمارك دبي تنظم حفلها الشهري الثالث لتكريم العملاء

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي حفلها الشهري الثالث لتكريم عملاء الدائرة، تثميناً لجهودهم في دعم الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة على الصعيدين العالمي والمحلي. وكان أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وجه بتنظيم حفل تكريم عملاء الدائرة المتميزين شهرياً بدلاً من سنوياً، مؤكداً أن عملاء جمارك دبي شركاء في النجاح.

ورحب عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، بالحضور مؤكداً أن تحقيق سعادة المتعاملين تعد أولوية في استراتيجية جمارك دبي 2016-2021 مشيراً إلى أن جمارك دبي وصلت إلى قمة استثنائية وغير مسبوقة في سعادة العملاء بين كافة دوائر حكومة دبي وفق تصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية وبنسبة 98 % خلال الربع الأول من العام الجاري وهذه القمة الجديدة لم تكن لتتحقق لولا شراكتنا المثمرة معكم والتي تحفزنا على تطوير خدماتنا باستمرار لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالعمل على إسعاد المتعاملين، حيث طورت الدائرة مؤخراً نظام «المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي.

وتم تكريم العملاء المتميزين وعددهم 25 شركة حيث تم تقديم الدروع التذكارية أعقبها التقاط الصور الجماعية.