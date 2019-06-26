«دبي للإنترنت» تستقطب أكبر شركة ألعاب إلكترونية عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مدينة دبي للإنترنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «تينسنت غيمز» أكبر شركة ألعاب الكترونية في العالم، ليتم بموجبها افتتاح المقر الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.

ويعد افتتاح المقر الإقليمي للشركة مؤشراً على التطور الكبير في قطاع الألعاب الالكترونية محلياً وإقليمياً الذي يدعم بدوره قطاعات أخرى مثل التعليم والتدريب الرقمي والتجارب الثقافية والسياحية الرقمية. ووفقاً لشركة أبحاث السوق «نيوزو»، بلغت قيمة قطاع الألعاب الالكترونية في الإمارات سنة 2019 حوالى 1.2 مليار درهم (324 مليون دولار)، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 80 % من أصحاب الهواتف الذكية في الإمارات هم من مستخدمي الألعاب عبر الهاتف المحمول«.

وتأسست»تينسنت غيمز«في العام 2003، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح منصة عالمية رائدة لتطوير الألعاب والمحتوى التفاعلي. وتتبع الشركة إلى تكتل شركات عملاق تحت اسم»تينسنت«يعمل فيه أكثر من 55 ألف موظف، ويشتهر بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتصلة بالإنترنت إضافة إلى الترفيه التفاعلي، والإنترنت الصناعي والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومبادرات الصناعات الذكية، ومن الأمثلة عليها المتاحف والتجارب الثقافية الرقمية.

وقال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: إطلاق العمليات الإقليمية لشركة»تينسنت غيمز«من مدينة دبي للإنترنت مؤشر على ثقة الشركة وقطاع التكنولوجيا ككل باقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة. وتعد مدينة دبي للإنترنت بالفعل مقراً للعديد من الشركات الصينية ذات الحضور العالمي، ونحن على ثقة بأن انضمام الشركة إلى مدينة دبي للإنترنت سيساهم في دعم هذا القطاع في دبي والمنطقة، ونؤكد على أننا سنواصل استقطاب أفضل المبدعين ورواد الأعمال وكبرى الشركات العالمية إلى دبي».

يشير تقرير صادر عن مؤسسة «ستاتيستا» أواخر 2018 إلى أن الإمارات لديها أعلى معدل انتشار للهواتف المحمولة في العالم بنسبة 173 %، أي ما يقرب من ضعف عدد السكان. وهذا رقم هائل ويمثل مجموعة كبيرة من الفرص لمطوري الألعاب الالكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل إيرادات ألعاب الهواتف المحمولة أكثر من نصف الدخل المحقق في هذه الصناعة بأكملها.

وقال فينسنت وانج، المدير العام لقسم النشر العالمي في تينسنت غيمز: من خلال شراكتنا مع دبي للإنترنت وإطلاق مقرنا في دبي، التي تحتضن بالفعل مقرات لأشهر الشركات العالمية وأبرز المواهب والمهارات في العالم، فإننا نتطلع إلى إنشاء منصة تستثمر في سوق الألعاب الالكترونية الإقليمية وتساهم في تطورها.