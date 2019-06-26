10 مليارات دولار استثمارات إماراتية جديدة بجنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - عبد الحي محمد

حققت مشاركة وفد الإمارات التجاري والاستثماري في معرض أفريقيا التجاري الذي يختتم أعماله اليوم في مركز جالاجر للمؤتمرات بمدينة جوهانسبرغ، نجاحاً كبيراً نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية في قارة أفريقيا بصفة عامة، وجنوب أفريقيا بصفة خاصة.

يأتي ذلك فيما يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا قفزة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة في ضوء إعلان الإمارات ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا.

ومثّل جناح الدولة ثاني أكبر الأجنحة الدولية في المعرض الذي بدأ أعماله الأحد بمشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول وعارض وزائر من 53 دولة. وضم وفد الإمارات أكثر من 60 من المسؤولين وممثلي غرف تجارية والشركات والمصانع وطنية. وضم الجناح عرضاً لأبرز المنتجات الإماراتية أمام الآلاف من زائري المعرض على مدار أيامه الثلاثة.

وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، نجاح زيارة وفد الدولة لجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن جناح الإمارات شهد إقبالاً كبيراً، حيث تعرف الزوار على المنتجات الوطنية وجودتها العالية، وأوضح أن وفد الدولة كان من أكثر الوفود الدولية المشاركة من حيث عدد الشركات، حيث زاد عدد الشركات عن 30 شركة ومصنعاً وطنياً تعمل في مختلف القطاعات.

تعزيز العلاقات

وأوضح أن مشاركة الإمارات بجناح كبير تأتي بهدف دفع مسار علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع واحدة من كبريات دول القارة الأفريقية، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في جنوب أفريقيا في العديد من المجالات، وكذلك الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات.

وشدد على أن الإمارات تعطي حالياً أهمية كبيرة لزيادة صادراتها لأسواق أفريقيا بسبب تنوع وكثرة الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة بدول القارة الأفريقية حالياً، خاصة وأن غالبية هذه الدول تشهد نسب نمو عالية، كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يسود غالبية دول القارة.

مركز مهم

وأكد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وجنوب أفريقيا. وقال إن هناك حاجة لإعطاء هذه العلاقات المزيد من الزخم والقوة أكثر وأكثر بما يتيح فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية لتكون منافسة بقوة في جميع دول القارة.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع باقتصاد قوي للغاية وتوجد بها فرص استثمارية واعدة كبرى، لافتاً إلى أن وفد الإمارات اطلع على فرص استثمارية كبيرة بقطاعات عديدة، خاصة الطيران والطاقة. وتتمتع جنوب أفريقيا بوجود شركات قوية يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق للشركات الإماراتية في القارة عبر شراكات ثنائية.

اتفاقية

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الإمارات وجنوب أفريقيا قطعتا شوطاً كبيراً نحو إقرار اتفاقية لضمان وحماية الاستثمارات، متوقعاً الإعلان عن توقيع الاتفاقية في القريب العاجل.

استثمارات

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا مقبلة على قفزة نوعية كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة في ضوء إعلان الدولة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا. وشدد على ترحيب الإمارات بالمزيد من الاستثمارات الجنوب أفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات تمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وتسهيلات كبيرة، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى ارتفاع استثمارات جنوب أفريقيا في الإمارات لتصل إلى 1.38 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة نسبتها 37.5% عن 2014.

وذكر أن الإمارات تعد من أكبر وأهم 5 مستثمرين في القارة الأفريقية حالياً، مشيراً إلى أن للإمارات استثمارات مباشرة في جنوب أفريقيا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وغانا وأنجولا وناميبيا والسنغال، إضافة إلى العديد من دول شمال أفريقيا. وأوضح أن هناك خطة جديدة نحو توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والغاز والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمواصلات إضافة إلى السياحة.

سفير الإمارات

وشدد محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، على حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جنوب أفريقيا في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

ونوه إلى أن هذا الحرص نابع من النهج الذي تسير عليه الدولة في بناء علاقات طيبة وبنّاءة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وذكر أن دولة الإمارات تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا، بصفتها صديقاً مهماً وشريكاً فعّالاً ومؤثراً بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت قفزة نوعية كبيرة في العامين الماضيين بسبب الرغبة الصادقة لقيادة البلدين في تمتين العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع، خاصة في ظل رئاسة سيريل رامابوزا لجنوب أفريقيا.

ولفت إلى أن الإمارات تعهدت خلال زيارة الرئيس رامابوزا الأخيرة للدولة بضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات بدأت تتدفق بالفعل، وتشكل حافزاً كبيراً للشركات في البلدين نحو فتح مجالات أكبر للتعاون والاستثمار بينهما ومضاعفة استثماراتهم بمجالات أبرزها النفط والغاز والطاقة المتجددة والتعدين. ويتم ضخ هذه الاستثمارات على المدى القصير وليس البعيد، وستتبعها استثمارات جديدة أخرى في السنوات المقبلة.

ولفت السفير إلى وجود كثير من السمات المشتركة بين الإمارات وجنوب أفريقيا، فالبلدان يمثلان مركزين مهمين في محيطهما والعالم في تجسيد قيم التسامح والانفتاح، كما أنهما يشكلان نموذجين تنمويين ناجحين ويشتركان معاً في العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار كل بمنطقته.

تطور العلاقات

وأوضح السفير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وجنوب أفريقيا شهدت تطورات كبيرة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي من 9.3 مليارات درهم خلال 2016 إلى 14.1 مليارا عام 2018 بزيادة قدرها 4.8 مليارات وبنسبة نمو51.6%.

ولفت إلى زيادة قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية من ملياري درهم إلى 3.3 مليارات بنسبة نمو 64%، مشيراً إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا يغلب عليها الاستيراد أكثر من التصدير، وتجد في المناطق الحرة الإماراتية، خاصة في دبي، فرصة مثالية للاستيراد منها، كما ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 1.67 مليار درهم في 2016 إلى 2.3 مليار لعام الماضي بنمو 38%.

وأشار إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وجنوب أفريقيا إلى أكثر من 65 رحلة أسبوعية، مشيراً إلى أن القفزة الكبيرة في عدد الرحلات الجوية أسهمت بشكل فعّال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

تجارة

تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات منها ما يزيد عن 2.88 مليار دولار في عام 2018، كما أن 65% من صادرات جنوب أفريقيا للدول العربية تستحوذ عليها الإمارات لتأتي بذلك في المرتبة الأولى عربياً، فضلاً عن أن الإمارات أهم شريك تجارى عربي لجنوب أفريقيا في السلع غير النفطية، حيث تستحوذ على 50% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين لدول العربية وجنوب أفريقيا.

30 شركة ومصنعاً تروج لمنتجاتها

أكد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، المشاركة القوية لجناح الإمارات في المعرض، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة في الجناح، والتي زاد عددها عن 30 شركة ومصنعاً عرضت منتجاتها على زوار المعرض القادمين من 53 دولة.

كما سلط الجناح على قصص نجاح الصناعات الوطنية في الإمارات، وبلا شك فقد منحت المشاركة في المعرض للشركات فرصاً واسعة لاستكشاف الأسواق الأفريقية، خاصة سوق جنوب أفريقيا ومعرفة المنتجات المنافسة لها وأبرز الخدمات والابتكارات وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والمشروبات والصناعة.

ولفت إلى أن وفد الدولة ضم ممثلين لنحو 30 هيئة وشركة استثمارية تعمل في قطاعات عديدة أبرزها الاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات. ونوه إلى أن وفد الدولة ضم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الاستثمار الأجنبي المباشر بالشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وسوق أبوظبي المالي العالمي وشركة أدنوك للأسمدة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة ومصنع أبوظبي للسجاد وشركة كلودي رأس الخيمة والغرير للأغذية والوطنية لصناعة الكابلات وغيرها.

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض شكلت فرصة كبيرة للشركات الناشطة في قطاعات التصدير بدولة الإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل مع الهيئات الحكومية الرسمية في جنوب أفريقيا ونظرائهم من رجال الأعمال في جنوب أفريقيا بهدف تأسيس الأعمال التجارية في كلا البلدين.