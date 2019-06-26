الشبكة العالمية للابتكار المالي تبرز دور سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: دبي- البيان

نشرت الشبكة العالمية للابتكار المالي أمس تقريراً سلطت الضوء من خلاله على الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية المالية العالمية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية، لدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، واختبار الأفكار المبتكرة العابرة للحدود في مركز دبي المالي العالمي وعالمياً.

ويتناول التقرير الذي حمل عنوان «الشبكة العالمية للابتكار المالي: عامٌ من العمل»، تفاصيل الأنشطة التي قامت بها الشبكة على مدار العام الماضي، التحديات التي واجهتها، وإنجازاتها، فضلاً عن تطلعاتها المستقبلية. وتضم الشبكة العالمية للابتكار المالي عدداً من الهيئات التنظيمية المالية العالمية والمؤسسات المعنية التي تلتزم بدعم الابتكار المالي، ووضع إطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية، من أجل تبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار.

وحتى يونيو 2019، بلغ عدد أعضاء الشبكة 35 هيئة تنظيمية للخدمات المالية، تتمتع جميعها بالعضوية الكاملة، إضافة إلى 7 مراقبين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من 21 منطقة اختصاص.

وبصفتها عضواً مؤسساً وعضو مجموعة التنسيق للشبكة، تدعم سلطة دبي للخدمات المالية رسالة الشبكة في تعزيز النزاهة المالية في الإمارات وعالمياً، وحماية المستهلكين والشمول والاستقرار المالي.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: بصفتنا جزءاً من الشبكة العالمية للابتكار المالي، فإننا نحظى بفرصة التعاون مع العديد من الهيئات التنظيمية العالمية للمساهمة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية.