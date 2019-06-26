«أبوظبي الإسلامي» يُموّل استحواذاً سعودياً على محفظة عقارية بمانشستر

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي، تمويلاً لصالح شركة «سيدر تري إنفستمنتس» السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه إسترليني). وتتضمن المحفظة أربعة عقارات بنظام التملك الحر مخصصة للتأجير، توفر مجتمعة 163 وحدة سكنية.

وبإتمام الصفقة، ارتفعت التمويلات العقارية التي رتبها المصرف في المملكة المتحدة من خلال فرعه بنايتس بريدج في العاصمة لندن إلى 850 مليون درهم، وهذه التمويلات مضمونة بأصول تتجاوز قيمتها السوقية 1.35 مليار درهم.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي (فرع المملكة المتحدة): نشهد نموا بطلب المستثمرين الخليجيين على منتجات التمويل العقاري للاستحواذ على عقارات في المدن الرئيسية بالمملكة المتحدة.