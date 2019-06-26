«دبي كوميرسيتي» تشارك بالمعرض الدولي للخدمات اللوجستية 2019

المصدر: دبي- البيان

تشارك «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في الدورة الحادية والعشرين من معرض «إس آي إل» الدولي للخدمات اللوجستية، ومعرض ومؤتمر برشلونة لقنوات الخدمة الإلكترونية، بدءاً من اليوم وحتى 28 يونيو في مركز «فيرا برشلونة مونتجويك» للمعارض والمؤتمرات«بمدينة برشلونة الإسبانية.

وستسلّط»دبي كوميرسيتي«الضوء خلال مشاركتها على مجموعة الفرص المتنوعة التي تقدّمها للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في المنطقة، كما ستستعرض محفظتها مجموعة من الخدمات والعروض التي تتيح للشركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق أعمالها عبر الوصول إلى الأسواق الإقليمية الأخرى.

وستقدم»دبي كوميرسيتي«الفرص والمزايا المتميزة التي توفرها للمصنعين الإقليميين والعالميين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية في شتّى أنحاء العالم، فضلاً عن التسهيلات التي تتيح للشركات من خلالها الاستفادة من منظومة أعمالها المبتكرة الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ولا سيما شركات بوابات الدفع الإلكتروني، ومزودي الخدمات الإلكترونية وغيرها.

وتمثل مشاركة «دبي كوميرسيتي» بالمعرض خطوة استراتيجية مهمّة، حيث يعد أحد أكبر الفعاليات المتخصصة الدولية بقطاع الخدمات اللوجستية ونسعى من خلال هذا المعرض إلى بناء شبكة واسعة للتواصل البنّاء ونقل المعارف والخبرات، وسنعمل خلال مشاركتنا على تزويد الحضور والمشاركين بلمحة عن بيئة الأعمال المثالية الداعمة للمستثمرين في دبي وفرص الأعمال التي تقدّمها الإمارة.