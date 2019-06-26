«السعديات للاستثمار والتطوير» تعيّن «شابورجي بالونجي» مقاولاً لـ «قرية الحد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، وحمد الدرمكي، عضوا مجلس إدارة شركة السعديات للاستثمار والتطوير، رسمياً تعيين شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط» مقاولاً رئيساً لمشروع تطوير «قرية الحد» في جزيرة السعديات، حيث تصل تكلفته إلى أكثر من 1.5 مليار درهم. جاء ذلك بحضور راشد الزعابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة.

وستنضم شابورجي بالونجي إلى شركة «دريس آند سومر» للاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات، وشركة B+H Architects لاستشارات التصميم المعماري، وشركة «خطيب وعلمي» للاستشارات والتصاميم الهندسية لإدارة المشروع والإشراف على التصاميم المعمارية.

ويتكون مشروع قرية الحد الذي تبلغ مساحته 160,000 متر مربع من مشروعين سكنيين منفصلين هما «شروق» و«غروب»، ويضم 900 شقة تتوزع على 12 مبنى.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان: جاء اختيارنا للمقاولين الرئيسيين في هذا المشروع بسبب الخبرات العالمية التي يمتلكونها وسجلهم الحافل بالإنجازات وتميزهم في إنجاز المشاريع الكبرى ضمن الإطار الزمني المحدد ووفق الميزانية الموضوعة، وهو ما يتماشى مع أهدافنا ورؤيتنا، ونتطلع إلى تطوير المشروع وفق أفضل المعايير العالمية.