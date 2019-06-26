58 مليون درهم لإنجاز البنية التحتية وتسوية الأراضي في «صناعية أم القيوين»

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أكدت المهندسة شيخة مطر بن حمضة القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة أم القيوين الصناعية، أن الهيئة أنجزت أعمال البنية التحتية وتسوية الأراضي في المدينة الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 58 مليون درهم. كان قد تم استئجار 80 % من الأراضي في مدينة أم القيوين الصناعية في العام 2018، وذلك بعد الإقبال الكبير على المدينة من المستثمرين.

وتضمنت الأراضي أراضي صناعية ومستودعات وسكن عمال وأراضي تجارية، ذات موقع مميز ما حفز إقبال المستثمرين عليها، حيث تقع المدينة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات، ما يعد موقعاً استراتيجياً نتيجة قربه من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط كل إمارات الدولة، الأمر الذي جذب المستثمرين إليها.

70 مليوناً

وأوضحت أن المدينة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 70 مليون قدم مربع تجد اهتماماً ورعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي.

وهناك توجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم أم القيوين بضرورة الإسراع في تمهيد البنية التحتية حتى يتمكن المستثمرون من البدء الفوري في أعمالهم التجارية، لافتة إلى انه تم رصف طرق بمبلغ 12 مليون درهم وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين.

20 عاماً

ويتم الاستئجار بعقود مدتها 20 عاماً، وهناك فترة 6 أشهر مجانية لحين بدء المشروع. ولفتت بن حمضة إلى أن مخطط مدينة أم القيوين الصناعية يشمل سكناً للعمال وفق بيئة صالحة لإقامة المجمعات السكنية تناسب احتياجات إسكان العمال والموظفين في قطاعات المدينة المختلفة مع توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية الأخرى، مثل مراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق، وأن أهم ما يميز المدينة الصناعية قربها من مطاري دبي والشارقة ومطار رأس الخيمة، وميناء جبل علي.

تنوع

تتنوع المجالات الصناعية في المدينة، وتضم الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف وصناعة العطور وصناعة الألمنيوم بمختلف أنواعه، إضافة إلى صناعة الأخشاب. ووصلت نسبة تأجير المستودعات 97 % وسكن العمال 55 % والأراضي الصناعية 91 % والتجارية 22 %.