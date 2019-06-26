«سفلز»: استراتيجية خط دبي للحرير تعزز الطلب على العقارات الصناعية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة «سفلز» للاستشارات العقارية تقريرها عن سوق العقارات الصناعية في دبي للنصف الأول من عام 2019، والذي يظهر انخفاض أسعار تأجير العقارات الفاخرة من الفئة الأولى في المدينة بنسبة تراوحت بين 4% -6%، وذلك وفقاً لمقارنة نصف سنوية، لكن يُتوقع ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من العام بفضل مبادرات مثل استراتيجية خط دبي للحرير، والانتشار المتزايد لمزوّدي خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للطرف الثالث في المدينة.

ويتوقع التقرير أن تلعب الاستراتيجية الطموحة للحكومة بشأن خط دبي للحرير دوراً مهماً في تعزيز الطلب على مساحات التخزين والتصنيع في المدينة، لا سيما بين المستثمرين الصينيين. وتركز الاستراتيجية على دفع عجلة التجارة بين المناطق الحرة، والإمارات، وربط الخدمات اللوجستية بما في ذلك بين مختلف المواقع التابعة لموانئ دبي العالمية حول العالم.

وقال جيمس لينش، رئيس العقارات الصناعية واللوجستية لدى «سَفِلز» الشرق الأوسط: «نتوقع إسهام مبادرات مثل خط دبي للحرير في زيادة الطلب، بينما يمكن أن يؤدي نمو القطاع الخاص في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، إلى الارتقاء بمستوى الأداء خلال النصف الثاني من العام».