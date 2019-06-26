الإمارات تشارك باجتماع لجنة التعريفة الجمركية العربية

المصدر: القاهرة - وام

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 42 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة التي بدأت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة. مثل الدولة ماجد عبيد السويدي رئيس قسم السياسات والإجراءات بالهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك السعودية - رئيس الاجتماع إن هناك متطلبات وركائز أساسية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها القانون الجمركي العربي الموحد وتعريفة جمركية عربية موحدة أمام العالم الخارجي. وقال: نحن الآن في اللجنة نتفاوض على تحديد رسوم جمركية موحدة أمام العالم الخارجي.

وأوضح أن اللجنة تركز على استكمال عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية للفصول الجمركية من الفصل 70 -97 من جدول التعريفة الجمركية والخاص بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة إلى نهاية جدول التعريفة الجمركية والذي يشتمل على المعادن بكافة أنواعها من آلات وأجهزة وسيارات والأجهزة الطبية. وأضاف: نحن الآن في مرحلة التفاوض الأولية للتعرف على وجهات النظر المتشابهة للدول والاختلافات القائمة بين الدول ونحاول أن نقرب تلك الاختلافات.