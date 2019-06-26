1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 199 مبايعة بقيمة 550 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم و177 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 174 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 332 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 950 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 750 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 697 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 124 مليون درهم.