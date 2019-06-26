«موديز»: 60 % حصة دبي من «المضافة» في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن دبي الإمارة الأكثر استفادة من حصيلة الضريبة، حيث بلغت حصتها من إجمالي الإيرادات منذ بداية 2019 وحتى الآن نحو 60%، وفي العام الماضي بلغت حصتها 42%.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي بدأت حكومة الإمارات تطبيقها منذ مطلع العام الماضي فاقت التقديرات المتوقعة، نتيجة الامتثال القوي من الممولين، مشيرة إلى أن العروض السعرية التي منحها العديد من تجار التجزئة على بضائعهم لتحفيز الشراء مَكنتهم في نهاية الأمر من امتصاص الأثر التضخمي للضريبة على هوامش أرباحهم.

وأفادت «موديز» بأن حصيلة الضريبة بلغت 27 مليار درهم «7.4 مليارات دولار» في نهاية 2018، فيما كانت التوقعات الأصلية من جانب حكومة الإمارات تشير إلى 12 مليار درهم «3.3 مليارات دولار» فقط، ما يعني أن الحصيلة الفعلية فاقت ضِعف التقديرات المتوقعة، موضحاً أن هذه الحصيلة تُعزَى بالأساس إلى الامتثال الذي فاق التوقعات من جانب الممولين لسداد الضريبة.

وتوقعت «موديز» أن تؤدي العروض السعرية إلى موازنة الأثر المبدئي للضريبة على القوة الشرائية للمستهلكين.

يذكر أن «موديز» قد صنفت الجدارة الائتمانية لحكومة الإمارات في أحدث تصنيفاتها عند «Aa2»، وهو من تصنيفات الدرجة العليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.