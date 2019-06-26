1.68 تريليون درهم الائتمان المصرفي في مايو

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية 2.913 تريليون درهم خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع 2.925 تريليون درهم خلال شهر أبريل الماضي، وأعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.681 تريليون مليار درهم في نهاية شهر مايو بنمو 0.3% مقارنة مع 1.677 تريليون درهم خلال شهر أبريل السابق.وانخفض إجمالي الودائع 14.3 مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 17.9 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وأظهرت البيانات أن عرض النقد «ن1» بلغ 507.2 مليارات درهم، وانخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 1% إلى 1.321 تريليون درهم، وعلى مستوى عرض النقد «ن3» فقد بلغ 1.62 تريليون درهم.

وأرجع المركزي الانخفاض في عرض النقد «ن1» لانخفاض بمقدار 4 مليارات درهم في الودائع النقدية، فيما يعود الانخفاض في «ن2» لانخفاض «ن1» ولانخفاض بمقدار 13.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، وأرجع الانخفاض في «ن3» إلى انخفاض عرض النقد «ن2» وانخفاض بمقدار 2.7 مليار درهم في الودائع الحكومية.