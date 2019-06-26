دبي قطب عالمي لسياحة المؤتمرات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «ترافيل ديلي نيوز» الشبكي بأن دبي تعزز سمعتها كأحد الأقطاب العالمية المرموقة في قطاع السياحة المعروف باسم «سياحة الاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض»، وذلك من خلال اختيارها بصفة متكررة لاستضافة عدد كبير من أبرز الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن اختيار دبي لاستضافة النسخة الأولى من «أسبوع تصميم الاجتماعات»، الفعالية المعتمدة عالمياً والمنتظر أن يحضرها مسؤولو أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى كالمؤتمرات، الاجتماعات والمعارض.

وأكد التقرير أن استضافة هذا الحدث المهم، في أكتوبر المقبل، ستكون بمثابة إضافة جديدة إلى سجل دبي البراق في سياحة المؤتمرات والمعارض، وستؤكد مكانة دبي كوجهة مثالية لتنظيم الفعاليات المتنوعة.