دبي مركزاً لـ «الشحن العابر» بين الصين والشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية أن دبي باتت مركزاً للشحن العابر في ظل ازدهار التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية تقريراً أمس عن دور دبي بما تمتلكه من إمكانات لوجستية هائلة في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الصين والمنطقة.

وأفاد التقرير بأن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاع صادرات الصين إلى الإمارات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 12,9%، بالمقارنة مع التوقيت نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات الإمارات إلى الصين خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 10%.

وأضاف أن حجم التجارة البينية الصينية الإماراتية في المجمل سجلت ارتفاعاً خلال الفترة نفسها بنسبة 11,9%.