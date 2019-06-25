الإمارات تتصدر سوق المشاريع الخليجي في مايو

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدرت الإمارات سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لشهر مايو الماضي، وفق تقرير نشرته مجلة ميد أمس. وارتفع مؤشر مشاريع الإمارات بنسبة 0.5% الشهر الماضي حسب أرقام ميد، بينما سجل المؤشر نمواً بنسبة 3.6% على مدى العام الماضي.

وبلغ حجم سوق المشاريع في الإمارات 931 مليار دولار. وكان سوق المشاريع في دبي من أفضل أسواق المنطقة الخليجية في السنوات الماضية، ولا يزال من أقوى الأسواق حتى الآن، حسب مجلة ميد.

كما سجل سوق المشاريع السعودي نمواً بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وسجل السوق الكويتي نفس معدل النمو، حسب أرقام مجلة ميد. وتوفر السوق السعودية للمشاريع إمكانات كبيرة على المدى الطويل ولاتزال أكبر الأسواق في الخليج حيث يصل حجم سوق المشاريع المزمعة إلى 1.4 تريليون دولار.