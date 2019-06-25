المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

ذكرت شبكة «يورو نيوز» أن حكومة دبي تكثف جهودها في دعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك أنها تعد هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاد الإمارة.

ونشرت «يورو نيوز» أمس تقريراً خاصاً عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وجاء تحت عنوان «دبي ترى ثروة صغيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأفاد التقرير بأن أكثر من 90% من الشركات العاملة في دبي تندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُوَلد 53% من إجمالي فرص العمل المتوافرة في دبي، بالمقارنة مع 42% في عام 2009. وأوضح التقرير أن دبي تدرك أهمية هذا القطاع. لذا، فهي تكاد لا تتوقف عن دعمه من خلال العديد من المبادرات والقرارات.