«حبارى» تفتتح منشأة للدفاع والتكنولوجيا بمجمع توازن

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، منشأة شركة «حبارى» الإماراتية للأمن، في «مجمع توازن الصناعي»، وذلك بحضور ممثلين من القوات المسلحة وقطاع الصناعات الدفاعية.

تهدف المنشأة الجديدة إلى تجميع أنظمة الاستهداف الجوي والبحري التي يتم استخدامها في التدريب العسكري، والاختبار والتقييم في الإمارات. وقد تم تأسيس المشروع الجديد من قبل شركة «حبارى للدفاع والأمن» والتي تعدّ مشروعاً مشتركاً بين شركة المشاريع العامة للشرق الأوسط الإماراتية، وشركة «كينيتيك» البريطانية، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول العلمية والدفاعية.

وكان اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع ضيف الشرف في هذه الفعالية.

وقال سعيد غانم، رئيس مجلس إدارة شركة «حبارى»: «تعدّ هذه المنشأة الجديدة جزءاً من استراتيجية حبارى لبناء القدرات المحلية في قطاع الدفاع، وهي تركز على إنشاء أنظمة تكنولوجية سيتم استخدامها للتدريب وتطوير المهارات للقوات المسلحة لدولة الإمارات، ما يعكس الأهداف التي حددتها قياداتنا في رؤية الإمارات 2021».

وتتضمن المجموعة الأولية من المنتجات الهدف الهوائي «بانشي» المصمم لمحاكاة تهديد الطائرات لأنظمة الدفاع الجوي، وهدف «هامرهيد» لقوارب الهجوم البحري السريع، وهو قارب سريع غير مأهول مصمم لمحاكاة قارب هجوم ساحلي سريع ضمن سرب متعدد القوارب.