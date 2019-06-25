10 شركات إماراتية وأفريقية في المرحلة الثانية لبرنامج تدريب المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أسماء الشركات الناشئة المتأهلة للمشاركة في برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية الذي سيقام على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه الغرفة في نوفمبر، حيث سيشارك في البرنامج 10 شركات إماراتية وأفريقية، 5 منها من القارة الأفريقية و5 منها تعمل في الإمارات.

ويأتي الإعلان عن المتأهلين إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من البرنامج الذي سينطلق قبل 3 أشهر من انعقاد المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 18-19 نوفمبر. ويعتبر برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في دبي والقارة الأفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها غرفة دبي بهدف استقطاب المشاريع الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في أفريقيا.

شركات من الإمارات

وشملت الشركات الناشئة من الإمارات شركة «إيلفوفن ومن» المتخصصة في مجال التعليم والاستدامة عبر تزويد الشركات والمؤسسات في الدولة بفرصة تقديم وظائف وتطوير مهارات للنساء غير العاملات في عدد من البلدان النامية. وتتخصص شركة «أوريندا بلس بلوم» في مجال الخدمات المهنية والاستدامة عبر توفير استشارات في مجال التوازن بين الجنسين لشركات القطاع الخاص.

أما شركة «تويتيفاي» فتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للسماح للموظفين بإنشاء ومشاركة الدروس الإرشادية لتحسين التدريب والإنتاجية وتبادل الخبرات والمعارف.

أما شركة «ديزاين هابز» فتوفر منصة مبتكرة تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على بيع منتجاتهم بطريقة ثلاثية الأبعاد على مواقعهم الإلكترونية وبتقنية الواقع الافتراضي على تطبيقاتهم باستخدام تقنية متطورة. وتتخصص شركة «بيكسل هاوس» في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام الرقمي، وتركز على توفير الحلول الرقمية وإنتاج البرامج التلفزيونية ومشاريع إنتاج الفيديوهات.

شركات أفريقية

وشملت الشركات الناشئة من القارة الأفريقية شركة «فارم جايت أفريقيا» التي تركز على تزويد الوسطاء الرئيسيين والمشترين الدوليين بفرصة شراء السلع مباشرة من المجموعات الزراعية اعتماداً على التقنية. أما شركة «كويب لينك» فهي عبارة عن سوق إلكتروني لمعدات البناء في الأسواق الناشئة يمكن فيه للمقاولين وأصحاب المعدات عرض معداتهم للإيجار أو البيع والمزايدة على المعدات المتاحة وإيجاد قطع الغيار.

وتوفر شركة «كومبليت فارمر» تعتبر منصة تتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار في بناء المزارع المستدامة وكسب أرباح في نهاية كل دورة. أما شركة «إنجينيرينغ هب» فتوفر خدمات وحلولاً تقنية للتغلب على التحديات في قطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية. وتوفر شركة «رايد سايف» عبر تطبيقها الذكي حلولاً صحية لقطاع الدراجات النارية في حال وقوع حوادث.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تدشين المرحلة الثانية خطوة متقدمة نحو ترسيخ جسور التواصل والتعاون العابر للحدود بين دبي والقارة الفريقية، معتبراً أن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات الناشئة في دبي على التوسع في الأسواق الأفريقية، والمساهمة في استقطاب الأفكار الأفريقية الواعدة في مجال الشركات الناشئة إلى الإمارة.