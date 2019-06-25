الإمارات العالمية للألمنيوم وموانئ أبوظبي تستقبلان أكبر سفينة لنقل البوكسيت

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سفينة «كيب الطويلة» وهي أول سفينة عملاقة ذات الغاطس العميق مُحمّلة بالكامل تصل إلى ميناء خليفة في أبوظبي، والأولى من نوعها ترسو في موانئ الخليج العربي.

ويتيح استخدام هذه السفينة الضخمة المخصصة لنقل المواد السائبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم سهولة استيراد البوكسيت لصالح مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا التي أنشأتها مؤخراً وبتكاليف منخفضة.

وتستورد الشركة البوكسيت من غينيا لتزويد مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا بالمادة الخام اللازمة لعمليات التصنيع. ووقعت الشركة في وقت سابق اتفاقية طويلة الأمد مع موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومرافئ الفجيرة في ميناء الفجيرة إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، لاستخدام مرافق ميناء خليفة.

وعملت موانئ أبوظبي على تلبية متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتعزيز قدرات ميناء خليفة بحيث يتمكن من استقبال السفن العملاقة من خلال تعميق القناة من 16.5 متراً إلى 18.5 متراً، وتوسيع مدخلها من 250 متراً إلى 280 متراً. وبات ميناء خليفة أول ميناء في منطقة الخليج العربي قادراً على استيعاب هذه السفن بحمولتها الكاملة.

ويبلغ طول سفينة «كيب الطويلة» حوالي 300 متر، وهو ما يعادل طول ملعبين لكرة القدم، ويبلغ عرضها 50 متراً. ويمكن لهذه السفينة أن تحمل نحو 180.000 طن من خام البوكسيت.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يشكل وصول سفينة «كيب الطويلة» لحظة تاريخية مهمة لنا، وسنشهد خلال الفترة المقبلة استقبال المزيد من هذه السفن العملاقة.