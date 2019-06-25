عقد مساطحة بتطوير «براري عين الفايضة»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة براري عين الفايضة ومقرها أبوظبي عقد مساطحة مع شركة القدرة القابضة، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير وتهيئة البنية التحتية في مشروع براري عين الفايضة الواقع بمدينة العين حيث تتولى شركة براري عين الفايضة تطوير وتهيئة أرض المشروع وتسويق الأراضي التي يضمها المشروع.

وقالت كاميليا علقم مديرة المشروع في شركة براري عين الفايضة: اتفاقية المساطحة تأتي في سياق جهود الشركة للبدء بتأهيل وتطوير أرض المشروع التي تضم عدد 1966 قطعة أرض جرى طرحها مؤخراً للبيع أمام مواطني الإمارات.

وأكدت أن براري العين الفايضة للتطوير حريصة على تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة لتطوير هذا المشروع الحيوي والهام.

وأضافت: شهدنا اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء وتملك أراضي المشروع الذي يضم 1966 قطعة أرض على مقربة من جبل حفيت. وسيتخلل الأراضي التي تضم مساحات خضراء تستحوذ على 60% من المشروع قنوات مائية وحدائق ومرافق متطورة ومدارس ومراكز للرعاية الطبية ومساجد ومراكز تجارية.

وتبدأ أسعار قطع الأراضي من 520 ألف درهم، ما ساعد في بيع منطقة «Zone A» بشكل كامل، وبيع 60% من أراضي «Zone B» ويتوقع الانتهاء من بيع باقي أراضي هذه المرحلة قريباً، وفتح المجال لبيع أراضي «Zone C» في الفترة المقبلة.

وأكدت أن الشركة حريصة على طرح طرق سداد ميسرة ومرنة أمام المواطنين الراغبين بتملك أراضي في المشروع حيث يمكنهم سداد قيمة الأراضي على مدار 4 سنوات بدون فوائد.

وأوضحت أنه يجري العمل في تنفيذ الأعمال التمهيدية في البنية التحتية للمشروع بعد أخذ جميع الموافقات والتراخيص من الدوائر والجهات المعنية، حيث يتوقع تسليم الأراضي للمواطنين بعد 3 سنوات، ويجري تهيئة أرض المشروع وتجهيزها.