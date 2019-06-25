مذكرة تفاهم بين جمارك أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع مركز المتابعة والتحكم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال أنظمة المتابعة والتحكم بالمبنى الرئيسي لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر.

وقع المذكرة راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وسعيد النيادي مدير عام مركز المتابعة والتحكم. وتأتي المذكرة في إطار حرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بينهما وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف الرئيسية للطرفين، والرؤى الاستراتيجية لحكومة أبوظبي والرامية إلى التطوير المستمر ودفع عجلة التنمية في كافة مجالات العمل الحكومي.

ويعزز توقيع المذكرة أواصر التعاون بين الطرفين لضمان امتثال كافة المؤسسات العاملة بأبوظبي بما يرسخ مكانة الإمارة كبيئة عمل تتبع أعلى معايير وممارسات الأمن والسلامة.