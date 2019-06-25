2.5 مليار درهم استثمارات صينية مباشرة في دبي

المصدر: شنغهاي ــ عمرو عادل

قال خالد راعي البوم نائب المدير التنفيذي في «دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إن إجمالي رأسمال الاستثمار الصيني المباشر في دبي، تضاعف أكثر من 4 مرات خلال العام الماضي، مسجلاً 2.5 مليار درهم (683 مليون دولار)، مقارنة بنحو 459 مليون درهم (125 مليون دولار) في 2017.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أمس، على هامش انطلاق فعاليات البعثة الاستثمارية التي تنظمها المؤسسة إلى شنغهاي وشينزن في الصين، إن العام الماضي شهد تدفّق 25 مشروع استثمار صينياً، أي بزيادة 13 مشروعاً عن عام 2017، والذي شهد تدفق 12 مشروعاً.

وبحضور راشد القمزي قنصل الإمارات في شنغهاي، وأكثر من 250 مستثمراً ورجل أعمال صينياً، بدأت البعثة الاستثمارية الأولى للمؤسسة إلى الصين جولتها من شنغهاي، بوفد ضم عدداً من ممثلي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال في دبي.

وتم تسليط الضوء على أبرز مبادرات الإمارة، بغرض تسهيل الاستثمار الأجنبي، والترويج لفرص الاستثمار، وبحث مجالات الاستثمار، ضمن الجهود الاستراتيجية المتواصلة لدعم البرنامج العالمي لتطوير البنية التحتية، وفق مبادرة «الحزام والطريق».

علاقات وثيقة

وأكد خالد راعي البوم، أن دبي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة وطويلة الأمد مع جمهورية الصين، لا سيما مع المدن المزدهرة، مثل شنغهاي وشينزن، مضيفاً أن هذه العلاقات تحمل أهمية خاصة، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدبي في عام 2018، بتجارة قيمتها 139 مليار درهم (38 مليار دولار)، بينما ظلت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين، وأكبر سوق تصدير لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن تنظيم بعثة استثمارية من جانب المؤسسة، تضم وفداً رفيع المستوى للمرة الأولى لهذه المراكز الاقتصادية الرئيسة، يأتي في إطار جهودها المتواصلة للترويج لقطاعات أخرى، يمكن لشركاء المؤسسة من المستثمرين الاستفادة منها.

منتدى

ولفت إلى أنه تم تنظيم «منتدى مزايا دبي 2019»، ضمن إطار فعاليات البعثة الاستثمارية، لاستكشاف المزيد من الفرص، والعمل على إقامة شراكات ناجحة، لا سيما في مجالات مثل التقنيات المتقدمة والتصنيع والفضاء واللوجستيات والرعاية الصحية وعلوم الحياة والخدمات المالية.

وجهة عالمية

وبدوره، قال إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في «دبي لتنمية الاستثمار»، إن دبي تعد وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة الرشيدة، إضافة إلى التشريعات والمحفّزات التي وفّرت أعلى درجات الشفافية والأمن والتسهيلات للمستثمرين.

وأضاف: تتمتع دبي بعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم، وفي مقدمها الصين، التي تشكّل واحدة من أعلى 5 دول من حيث إجمالي رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، بحسب «تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيف العالمي لدبي 2018»، الصادر عن «مرصد دبي للاستثمار»، التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الصينيين في استدامة النمو الاقتصادي للإمارة.

علاقات وثيقة

في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وتوطيد العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والإنسانية، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفداً إماراتياً رفيع المستوى، للمشاركة بمنتدى «الحزام والطريق»، الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين، في أبريل الماضي، وشهد مشاركة 40 من رؤساء وقادة الدول من مختلف أنحاء العالم، ووفود نحو 150 دولة ومنظمة عالمية.

والزيارة كانت واحدة من العديد من الزيارات المتبادلة بين الطرفين، بهدف تعميق العلاقات، فقد شهد العام المنصرم، زيارة تاريخية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة.

وعن الربع الأول 2019، قال أهلي إنه شهد استقطاب 3 مشاريع استثمار صينية، برأسمال حوالي 7 ملايين درهم بحسب مرصد دبي للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمارات المباشرة القادمة من هونغ كونغ، سجلّت ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول 2019، فقد سجّل مشروع استثماري واحد من هونغ كونغ، إجمالي رأسمال 547 مليون درهم، أما عام 2018، فقد شهد تدفّق 8 مشاريع من هونغ كونغ، بإجمالي رأسمال 103 ملايين درهم، وبزيادة 7 مشاريع، بإجمالي رأسمال حوالي 44 مليون درهم خلال 2017.

قطاعات جاذبة

وقال إن إمارة دبي قدّمت عدداً من المزايا والتسهيلات التي دعمت المستثمر، وسهّلت عملية الاستثمار، فضلاً عن دعم الإمارة للقطاعات الحيوية والقطاعات الإبداعية، ما سرّع النمو الاقتصادي، وشجع المستثمرين وأصحاب الأعمال على اختيار دبي كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف قائلاً: تركزت تدفقات رأسمال الاستثمار الصيني المباشر في قطاعات بناء المباني السكنية بنسبة 49 %، وقطاع معالجة البيانات واستضافتها والخدمات ذات الصلة 18.4 %، والعقارات والتأجير 10.3 %، وإدارة الشركات والمؤسسات 7.8 %، وخدمات البحث والتطوير العلمي 3.5 %.

وتركزت تدفقات رأسمال الاستثمارات القادمة من هونغ كونغ في قطاع بناء المباني غير السكنية بنسبة 66 %، وقطاع العقارات والتأجير 13.4 %، وقطاع المستودعات والتخزين 9.8 %، وقطاع المال والتأمين 5.4 %، في حين استحوذ تجارة التجزئة والجملة على نسبة 2.2 %.

توزيع مشروعات الاستثمار

ومن حيث توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، حظي قطاع تجارة التجزئة والجملة بـ 24 %، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 16 %، وتساوى قطاعا العقارات والتأجير وقطاع إدارة الشركات والمؤسسات بنسبة 8 %، وقطاع معالجة البيانات واستضافتها والخدمات ذات الصلة 6 %.

ومن حيث توزيع مشروعات الاستثمار من هونغ كونغ، حظي قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 28.6 %، في حين تساوت كل من قطاعات بناء المباني غير السكنية والعقارات والتأجير والمستودعات والتخزين المال والتأمين بنسبة 7.1 %.

العملاق الصيني

وتحتل دبي مكانة مميزة لدى العديد من الشركات الصينية، بفضل إمكاناتها التجارية وموقعها الجغرافي المميز، والأمر نفسه ينطبق على الشركات الإماراتية، فقد أظهر استبيان لبنك «إتش إس بي سي»، أن 8 من بين كل 10 شركات إماراتية، ترى أن الصين هي أهم وجهة وسوق تصدير مستقبلاً، كما أن نصف الشركات في الإمارات تتعامل مع شركات صينية، وتنوي زيادة مبيعاتها خلال السنوات القادمة، و10 % من الشركات الإماراتية تنوي دخول السوق الصين والتوسع هناك.

واحتلت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، المركز الأول من حيث رأسمال الاستثمار الصيني في دبي من 2015 حتى الربع الأول 2019، وبلغت قيمة الاستثمارات 1.29 مليار درهم، تلتها الشركة الصينية للمعدات الهندسية، باستثمارات 551 مليون درهم، ثم شركة «فيدو بروبرتيز» باستثمار 378 مليون درهم، وشركة الحوسبة السحابية «علي بابا كلاود» 333 مليون درهم، وشركة «هواوي تكنولوجيز» باستثمار 231 مليون درهم.

وبالنسبة للشركات القادمة من هونغ كونغ، احتلت مجموعة «ماندارين أورينتال» المركز الأول، باستثمارات 547 مليون درهم، أما شركة GSA العقارية، فقد بلغت قيمة استثماراتها 110 ملايين درهم تلتها شركة «كراون فاين آرت»، باستثمارات 81 مليون درهم، وشركة «باسيفيك برايم» باستثمارات 44 مليون درهم، أما شركة دالونغوانغ، فقد بلغت قيمة استثماراتها 15 مليون درهم .

وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الصينية التي ترتقي إلى المستوى الاستراتيجي حتى الربع الأول 2019، ما يصل إلى 34 مشروعاً برأسمال 3691 مليون درهم، أما المشروعات غير الاستراتيجية، فقد بلغت 16 مشروعاً، برأسمال حوالي 73 مليون درهم ، بحسب مرصد دبي للاستثمار.

وبالنسبة لهونغ كونغ، بلغت مشروعات الاستثمار التي ترتقي إلى المستوى الاستراتيجي لغاية الربع الأول 2019، سبعة مشاريع، برأسمال 679 مليون درهم ، والمشروعات غير الاستراتيجية، فقد بلغت 7 مشاريع أيضاً، برأسمال حوالي 143 مليون درهم .

وعلى صعيد مشاريع التكنولوجيا العالية، فقد بلغ عددها 12 مشروعاً، باستثمارات 1124 مليون درهم، أما مشاريع التكنولوجيا المتوسطة، فبلغت 16 مشروعاً، باستثمارات 448 مليون درهم، أما المشاريع منخفضة التكنولوجيا، فبلغت 22 مشروعاً، باستثمارات 2193 مليون درهم .

وبالنسبة للمشاريع القادمة من هونغ كونغ، فقد بلغ عدد المشاريع التي تصنّف عالية التكنولوجيا 3 مشاريع، باستثمارات 48 مليون درهم ، أما المشاريع المتوسطة التكنولوجيا، فقد بلغت 5 مشاريع، باستثمارات 132 مليون درهم ، أما منخفضة التكنولوجيا، فقد بلغت 6 مشاريع، باستثمارات 643 مليون درهم بحسب مرصد دبي للاستثمار.

وسيتخلل جدول أعمال البعثة الاستثمارية، عقد اجتماعات مباشرة لكل مشارك، مع عدة شركات في شنغهاي يومي الثلاثاء 25 يونيو والخميس 27 يونيو في شينزن، فضلاً عن زيارات مباشرة لكبرى الشركات الصينية يوم الجمعة 28 يونيو في شينزن.

اجتماعات حصرية ضمن «منتدى مزايا دبي»

من المنتظر أن يشهد «منتدى مزايا دبي 2019»، المزيد من الاجتماعات الحصرية، التي بدأت في شنغهاي أمس، وذلك في إطار برنامج البعثات الترويجية العالمية 2019، الذي يهدف لتسهيل جذب الاستثمارات المؤثرة في التنمية، واستقطاب استثمارات الشركات الدولية والناشئة، التي ترتكز على كثافة عنصر المعرفة والابتكار.

ويرأس الوفد خالد راعي البوم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ويضم ناصر السويدي، خبير، وإبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأحمد حمزة مدير تنفيذي للمناطق الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة، وشعيب الرحيمي نائب رئيس مجمّع الأعمال في دبي الجنوب، وعمران شيخ رئيس قطاع الاستثمار في سلطة مدينة دبي الطبية، وخالد شرف رئيس شؤون الأعمال الدولية، المشاركات الدولية، وفاطمة عباسي من مكتب إكسبو 2020 دبي، ونديمة مهرا نائبة رئيس دستركت 2020، ومايكل كيو مدير الشحن في الصين بالإمارات للشحن الجوي، وفيصل البلوشي رئيس العلاقات الحكومية من مبادرة هلا الصين.

ويمثل المنتدى منصة تفاعلية متخصصة، لتسليط الضوء على أبرز المبادرات الرائدة التي تقودها دبي، في سبيل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع رواد الأعمال والاستثمار في مدينتي شنغهاي وشينزن، بين يومي 25 و28 يونيو.