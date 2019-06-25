«أم أي كي» تدشن جيلاً جديداً من أنظمة دفع المحركات البحرية صديقة البيئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أم أي كي» الشرق الأوسط، عن تدشين الجيل الجديد من أنظمة الدفع للمحركات البحرية الصديقة للبيئة، والتي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال. وبذلك تكرس المكانة العريقة لشركتها الأم «كاتربيلر» في مجال استخدام هذا الوقود النظيف في مجال توليد الطاقة في المحركات المستخدمة.

وبذلك، تحقق شركة «أم أي كي» نجاحاً كبيراً في مجال استخدام المحركات البحرية مزدوجة الوقود، والتي تحظى بانتشار واسع في الأسواق، لتقود تبني الصناعة البحرية لوقود الغاز الطبيعي المسال.

وقال آلان نايسبي، المدير الإداري لشركة «أم أي كي» الشرق الأوسط وآسيا: «بعد الكثير من المداولات من قبل شركات الشحن، تم الآن تكريس مكانة الغاز الطبيعي المسال ليكون بمثابة الجسر نحو تبني التكنولوجيا الحديثة».