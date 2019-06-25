«الاتحاد العقارية» تبدأ العمل في المرحلة الثانية من «مجمّع دبي أوتودروم للأعمال»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الاتحاد العقارية»، توسعة «مجمع دبي أوتودروم للأعمال» في موتور سيتي، لتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 25.5 مليون درهم. وأقيم حفل تدشين المرحلة الثانية من المجمع المخصص لفرق سباقات السيارات وغيرها من الشركات التي تعمل في رياضة السيارات، الأسبوع الماضي بالتزامن مع انطلاق عمليات الإنشاءات.

وحقّقت المرحلة الثانية من وحدات مشروع «مجمّع دبي أوتودروم للأعمال» حجوزات كاملة بنسبة 100% قبل بدء الإنشاءات، ومن المقرر اكتمال إنشاء المشروع في فبراير 2020. تحتل المرحلة الثانية مساحة 33.900 قدم مربعة وتقع إلى جانب مخرج المرحلة الأولى من حلبة السباق البالغ طولها 5.39 كيلومترات في «دبي أوتودروم».

وتضم المرحلة الأولى منشأة مساحتها 54.000 قدم مربعة و12 وحدة مختلفة تلبي احتياجات شركات السيارات والسباقات ورياضة السيارات.

وقال أحمد إبراهيم، مدير التسويق والاتصال في الاتحاد العقارية: «في إطار خططنا الرامية إلى تطوير المرحلة الثانية من موتور سيتي، تبدأ أعمال المرحلة الثانية من توسعة مجمّع دبي أوتودروم للأعمال. وشهدنا اهتماماً كبيراً خلال إطلاق المرحلة الأولى، وتمثل المرحلة الثانية استمراراً لاستراتيجية الشركة التي حققت نسبة حجوزات وصلت إلى 100% بجميع وحداتنا».