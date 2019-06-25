تجديد عضوية أحمد بن شعفار بمجلس إدارة الجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

جددت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA، عضوية أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، للمرة الثالثة ولمدة 3 سنوات. ويأتي هذا التجديد نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة تخللها سجل حافل بالإنجازات، خلال 6 سنوات كعضو في مجلس الإدارة.

ووافق مجلس إدارة الجمعية بالإجماع على تغيير اللوائح في مايو 2019؛ وذلك لإنشاء منصب جديد لأعضاء مجلس الإدارة الفخريين، وعلى هذا الأساس تم اختيار أحمد بن شعفار جنباً إلى جنب، مع جوان أونتيفروس، نائب الرئيس المساعد لشؤون المرافق والطاقة وإدارة المرافق في جامعة تكساس في أوستن. وجاء ذلك على هامش الدورة الـ110 من مؤتمر ومعرض الجمعية المنعقد في مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة.

وقال روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية: «سعداء بتجديد عضوية أحمد بن شعفار بعضوية فخرية لمدة 3 سنوات؛ لدوره البارز في النهوض بصناعة تبريد المناطق على مستوى العالم».

وأضاف أن «إمباور» تحت قيادة بن شعفار أصبحت من الشركات الرائدة في مجال تبريد المناطق، كما تمكنت من امتلاك عضوية مميزة في IDEA . وتميزت أيضاً بمساعدة الآخرين في قطاع تبريد المناطق، والمساهمة في تنمية وتطوير الاستثمارات في أنظمة تبريد المناطق.