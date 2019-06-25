6.04 ملايين سائح أجنبي لدبي وأبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

شهد القطاع السياحي في إمارتي أبوظبي ودبي نشاطاً جيداً خلال الربع الأول 2019، وبلغ عدد السياح الأجانب نحو 6.04 ملايين سائح بنمو نسبته 1.8% مقارنة مع الربع الأول 2018.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى دبي حتى مارس نحو 4.75 ملايين مقارنة مع 4.65 ملايين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع عدد السياح في أبوظبي من 1.28 مليون إلى 1.29 مليون سائح خلال فترة الرصد التي تضمنها أحدث تقارير المصرف المركزي .

وتشير التقديرات إلى أن 52 % من السياح (2.47 مليون) الذين وصلوا إلى دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس أقاموا في فنادق الإمارة. وسجل ضيوف الفنادق الأجانب في أبوظبي زيادة 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتشير بيانات دبي إلى أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين زاد بوتيرة أسرع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 لكن الإيرادات لكل غرفة متاحة انخفضت نتيجة الفنادق.

وسجلت الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي زيادة في قدوم السياح الأجانب بين يناير - مارس 2019 مقارنة بالفترة المناظرة من 2018، وسجلت أعلى زيادة لسلطنة عمان 27.1% تليها فرنسا 17.5 % والصين 13.2 % وألمانيا 5.2 % والولايات المتحدة 3.3 %.

وتأتي الغالبية العظمى من السياح إلى دبي من دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 17 % و10 % على التوالي، وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 23 % والسياحة الوافدة 7 % . ويأتي 16 % من السياحة الوافدة من منطقة جنوب آسيا.

وبالنسبة لأبوظبي سجلت السياحة الوافدة من الولايات المتحدة أعلى زيادة بنسبة 13.8% تليها مصر 9.7% والأردن 8.2% وباكستان 6.5% خلال الفترة من يناير وحتى مارس2019 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2018 .