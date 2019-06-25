ارتفاع الدرهم أمام عملات شركاء الاستيراد والتصدير

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد العشرة وأهم شركاء التصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبتي 0.81% و0.53 %. وعلى أساس سنوي، زاد الدرهم أمام أهم شركاء الاستيراد العشرة وشركاء التصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبتي 4.41 % و5.86 %.

وعلى جانب الواردات، تراجعت قيمة الدرهم في الربع الأول مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، والتي تمثل 52.3 % من إجمالي الواردات بنسبة -0.81 % على أساس ربع سنوي مقارنة بارتفاع 0.74 % في الربع السابق، كما تراجعت قيمة الدرهم بشكل رئيسي مقابل عملات اقتصادات الأسواق الصاعدة، والتي زادت قيمتها خلال الربع الرابع من 2019.

وتشير أسعار الصرف الثنائية إلى ارتفاع قيمة الدرهم بالدرجة الأولى بنسبة 2.41% أمام اليوان الصيني (الصين لها أكبر وزن في سلة الواردات، نحو 18.7%) على أساس ربع سنوي. وتراجع الدرهم مقابل الروبية الهندية على أساس ربع سنوي أيضاً بنسبة 2.23% مقارنة بارتفاع 2.73 % في الربع السابق.

وانخفض الدرهم أمام الين الياباني 2.28 % والوون الكوري الجنوبي 0.21% والجنيه الإسترليني 1.31% والليرة التركية 2.29 % إلا أنه ارتفع أمام اليورو على أساس ربع سنوي 0.46 % مقارنة بارتفاع 1.96 % في الربع السابق، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري 0.14 %.

وباستخدام أوزان الصادرات غير النفطية، شهد الدرهم انخفاضاً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.53 % مقابل عملات أهم شركاء التصدير العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار مقارنة بارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 0.3 % خلال الربع السابق. ويُعزى الانخفاض إلى تراجع الدرهم أمام الروبية الهندية واليوان الصيني والوون الكوري والين.