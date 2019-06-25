تعاون بين مركز دبي المالي العالمي و«ذا إندوس إنتربرينيورز مومباي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي التعاون مع مؤسسة «ذا إندوس إنتربرينيورز مومباي» لعقد اجتماعات على مدى يومين بالهند ضمّت ممثلي 17 شركة هندية ناشئة للتكنولوجيا المالية لبحث آفاق وسُبل دعم نموها وتوسعها في المنطقة من خلال فهم نماذج أعمالها وتزويدها بحلول مصمّمة خصيصاً لدعم تطورها بالأسواق سريعة النمو. وجرى تنظيم زيارة للمركز إلى الهند.

ويتيح المركز منظومة شاملة لدعم شركات التقنيات المالية، تشمل مسرعتي أعمال ناجحتين، هما «فينتيك هايف» و«ستارت آب بوت كامب»، وصندوق مكرس لهذه الغاية بقيمة 100 مليون دولار وخيارات مدعومة مالياً للحصول على التراخيص، ولوائح تنظيمية مخصّصة، مع إمكانية الانضمام إلى مجتمع مالي يضم أكثر من 2,100 شركة ومؤسسة إقليمية وعالمية، تزاول 80 منها أعمالاً ذات صلة بالتكنولوجيا المالية.