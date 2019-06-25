«إحصاء أبوظبي»: 1.5 % معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال مايو مقارنة بأبريل

المصدر: أبوظبي- البيان

ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 1.5% خلال مايو عن مستوياتها في أبريل، جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمايو والأشهر الخمسة الأولى من 2019 بأساس عام 2014.

وطبقاً لنتائج التقرير فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.5% خلال مايو 2019 مقارنة بمايو 2018، حيث ارتفع الرقم القياسي من 111.3% في مايو 2018 إلى 111.9% في مايو 2019. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5% خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 111.9% خلال مايو 2019، بينما كان 110.2% في أبريل 2019.

ومن جانب آخر أظهر التقرير انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.6% إلى 111.2% للفترة يناير-مايو من عام 2019، متراجعاً عن مستوى 111.9% خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 180.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-مايو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%.