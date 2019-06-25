3 اتفاقيات تأجير لمساحة 55 ألف قدم في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «آي سي دي بروكفيلد»، المشروع المشترك بالتساوي بين «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» وشركة «بروكفيلد بروبرتيز»، 3 اتفاقيات تأجير مبدئية لمساحة إجمالية تبلغ 55 ألف قدم مربع في مشروع «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وذلك مع شركة «يوليوس باير» وشركة «نيتكسيس» وشركة محاماة عالمية. وتبلغ مساحة مشروع آي سي دي بروكفيلد 1.1 مليون قدم مربع، وهو مشروع تجاري صممته شركة الهندسة المعمارية المعروفة عالمياً «فوستر آند بارتنرز»، ومن المخطّط الانتهاء منه خلال عام 2019. ويشمل المشروع 990 ألف قدم مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بالإضافة إلى مساحة 140 ألف قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة. ويقع مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، ويتصل بشكل مباشر بـ «قرية البوابة».

ووافقت يوليوس باير، المجموعة السويسرية لإدارة الثروات، ونيتكسيس، الشركة العالمية المتخصّصة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وإدارة الأصول والتأمين والخدمات المالية، بالإضافة إلى إحدى شركات المحاماة العالمية، على بنود عقد الإيجار.

وتأتي الاتفاقيات في أعقاب سجلّ تأجير حافل بالإنجازات لشركة آي سي دي بروكفيلد، حيث جرى توقيع اتفاقيات تأجير مبدئية لمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 250 ألف قدم مربع من المكاتب ومساحات التجزئة مع عدد من المؤسسات بما في ذلك الإعلان العام الماضي عن «نادي الفنون» الحصري وشركة الخدمات الاحترافية «إرنست آند يونغ».

وقال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد»: «يوفر آي سي دي بروكفيلد بليس مساحات عمل تتّسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مرافق وتجارب البيع بالتجزئة، وهو ما يجعله الوجهة الرائدة لرواد الصناعة العالميين».

وقال ريجيس برجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة يوليوس باير في منطقة الشرق الأوسط: «تعدّ دبي وجهة الأسواق الناشئة المتنامية بالنسبة لشركة يوليوس باير. ومنذ أن رسّخنا حضورنا في مركز دبي المالي العالمي من خلال أول رخصة حصلنا عليها قبل 15 عاماً، انصب تركيزنا على تقديم خدمات إدارة ثروات على مستوى عالمي لعملائنا. يوفّر لنا وجودنا في مركز دبي المالي درجة عالية من الاتصال بالإضافة إلى البنية التحتيّة والموارد المناسبة لتحقيق تطلعاتنا في النمو.

وفيما نواصل تحقيق النمو لأعمالنا هنا وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فمن المنطقي تعزيز حضورنا في هذا المركز المالي الرائد من خلال الانتقال إلى مثل هذا الموقع البارز لدعم رؤيتنا لهذا السوق على المدى البعيد».