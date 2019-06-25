«دي إي إكس» تحصل على موافقة لتبادل الأصول الرقمية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت دي إي إكس (بورصة الأصول الرقمية) على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي كجزء من النظام الأيكولوجي التنظيمي للأصول الرقمية الذي تولت سلطة تنظيم الخدمات المالية تطويره خلال العام الماضي.

وستوفر دي إي إكس منصة للمستثمرين على المستويين الفردي والمؤسسي وذلك للاستثمار من خلال بورصة منظمة بالكامل لتداول الأصول الرقمية في نظام بيئي مالي منظم للغاية.

وستعمل بمثابة بورصة منظمة ومصرف وصي للأصول الرقمية بموجب إطار تشغيل تشفير الأصول التجارية كما هو مطبق من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تشرف على جميع أنشطة الأصول والخدمات المالية الرقمية في سوق أبوظبي العالمي.

وستكون البورصة بمثابة موافقة على إجراء التبادل المُشفر بالعملات الدولية الكبرى المُقدمة، بالإضافة إلى عمليات الاقتران بالعملات المحلية في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت السلطات القضائية المالية الرائدة مثل الولايات المتحدة، وفقاً لما تنظمه لجنة بورصة الأوراق المالية، إرشادات حول كيفية التعامل مع الأصول الرقمية في شكل عملات معدنية أو رموز أو غيرها من الأصول الرقمية.