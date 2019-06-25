7 مليارات درهم استثمارات المرحلة الأولى من «إثراء ديرة»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قدرت شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، تكلفة المرحلة الأولى من مشروع «إثراء ديرة» بـ7 مليارات درهم، وتضخ المرحلة الأولى نحو 2200 وحدة سكنية في سوق الإيجارات عبر 50 بناية متوسطة الارتفاعات ما بين 5 و18 طابقاً إضافة إلى 8 فنادق تتضمن حوالي 1000 غرفة و843 وحدة بيع بالتجزئة، و416 محلاً تجارياً.

وقال المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «إثراء دبي»، عصام كلداري، إن المشروع يقع على مرحلتين يجري تنفيذ الأولى حالياً ومن المتوقع إنجازها تدريجياً خلال الربع الأخير، وحتى الربع الأول من 2020، وستتاح حينها عمليات الـتأجير للمستثمرين والشركات.

وأضاف: «جرى الانتهاء من أعمال التطوير في 85% من إجمالي المخطط، وتضم المنطقة 3، 350 وحدة سكنية و40 مكتباً و45 محلاً تجارياً، إضافة إلى 290 غرفة فندقية تابعة لفندق ويندهام، وسيتبعها المنطقة 11 التي تضم 21 مكتباً و25 محلاً تجارياً و94 غرفة وشقة فندقية تابعة لفندق «سوبر 8»، ويلي ذلك المنطقة 13 التابعة لتوسعة سوق الذهب التي تضم 289 شقة سكنية و229 مكتباً و176 محلاً تجارياً، حيث أنجز 65% منها حتى الآن، كما يتم العمل على المناطق 1 و2 حيث أنجز 65% و75% على التوالي».

وأوضح أن المرحلة الثانية ستضم 50 مبنى وهي على غرار التصميم المعماري للمرحلة الأولى، ليبلغ إجمالي عدد البنايات في المشروع بكلتا مرحلتيه 100 بناية متنوعة ومتعددة الطوابق. وستصل الطاقة الاستيعابية للمشروع بمرحلتيه إلى 25 ألف ساكن.

وأكد أن استثمارات المرحلة الأولى 7 مليارات، جرى استثمار 4 مليارات منها في المباني التي يجري تشييدها في الوقت الراهن أما الـ3 مليارات المتبقية فسوف يتم استثمارها في إتمام باقي المرحلة الأولى، متوقعاً أن ترفد المرحلة الأولى السوق الإيجاري بـ2200 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تشجيع المستثمرين من خلال حوافز وأبرزها عقود إيجار طويلة نسبياً من الممكن أن تصل لخمس سنوات.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تمتد على 12 منطقة يجري فيها إنشاء 47 مبنى متعدد الاستخدامات إضافة إلى مساحات خضراء، و9 ساحات عامة ومواقف للسيارات.